Publicado 07/02/2024 07:00 | Atualizado 07/02/2024 18:06

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no domingo (4) uma mulher por uso de documento falso na Via Dutra, em Resende. A abordagem foi na altura do km 310, no bairro Paraíso.

Segundo a PRF, o veículo, com placas de Salvador/BA, era ocupado pela condutora e um passageiro. Durante fiscalização, foi contstado que o carro era licenciado em São Paulo/SP.

Além disso, na consulta ao sistema da Bahia, não foram encontradas informações do veículo. No Detran/SP, o licenciamento do mesmo estava vencido em 2018.

A mulher apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) constando o município de Salvador/BA e ano de 2023. Durante fiscalização, foi verificado que o documento era falso.

Ela foi levada para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, onde foi autuada por uso de documento falso, além de ser multada no valor de R$ 1.304,04 por não ter carteira de habilitação, licenciamento vencido e portar placas em desacordo com a lei.