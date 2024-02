Chuva causa transbordamento de rio e provoca transtornos em Visconde de Mauá - Diuvlgação

Publicado 09/02/2024 21:27

Uma chuva provocou diversos transtornos na noite de quinta-feira (8) na região de Visconde de Mauá, em Resende. Foram registrados 116 milímetros em pouco mais de uma hora. Por conta do alto volume, o Rio Preto, que corta a localidade, transbordou e invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Não há desabrigados ou desalojados.

De acordo com a Defesa Civil de Resende, o nível do rio chegou a 3,33 metros de altura, sendo que a cota de transbordamento é de 2,75m. A região faz divisa com as vilas de Maringá e Maromba, em Itatiaia, e com a cidade de Bocaina de Minas, em Minas Gerais, que também foram afetadas.

Uma idosa, moradora do bairro Lote 10, foi resgatada com suspeita de infarto e levada para o posto de saúde de Visconde de Mauá. Uma outra idosa, de Bocaina, foi socorrida com sinais de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico para o Hospital de Emergência de Resende.

Além da prefeitura de Resende, equipes de Itatiaia trabalharam durante toda esta sexta-feira (9) na limpeza da estrada de acesso à localidade, das ruas dos bairros e na desobstrução da rede de drenagem. Muitos moradores e comerciantes perderam tudo. Por conta disso, a prefeitura de Resende montou um ponto de doações no Pátio Administrativo, no bairro Jardim Jalisco, até as 22h desta sexta e, neste sábado (10), das 8h às 17h.

A Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá (Mauatur) também está realizando uma campanha para arrecadar donativos para as famílias afetadas. As doações podem ser feitas na sede do Parque Estadual da Pedra Selada, em Visconde de Mauá. Nos dois pontos, os interessados podem levar materiais de limpeza e higiene pessoal, alimentos não perecíveis, água, móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, cobertores e agasalhos.