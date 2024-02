Publicado 20/02/2024 09:51

A Polícia Civil de Resende está investigando um suposto sequestro de uma mulher, de 27 anos. Ela seria namorada de um traficante. O caso teria acontecido na segunda-feira (19) no bairro Fazenda da Barra III.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher contou que morava em Quatis com os filhos. Que começou a se relacionar com um homem envolvido com uma facção criminosa e que acabou sendo expulsa de casa pelo chefe do tráfico da localidade, de uma outra facção, a mesma na qual os próprios irmãos também pertecem.

Por conta disso, ela teria ido morar na casa de uma amiga no bairro Fazenda da Barra III, em Resende. No sábado (17), dois suspeitos teriam ido até a residência, expulsado a amiga dela da própria casa e mantido a mulher em cárcere privado.

Ela disse ainda que eles teriam ligado para o namorado dela e a ameaçado de morte caso ele não fizesse uma transferência por pix. Depois, ela teria sido levada para um outro local, onde havia mais pessoas, e que teria sido agredida.

Ela também informou que recebeu uma ligação do suposto chefe do tráfico advertindo sobre o namoro com pessoa ligada à uma facção rival. Que ele teria a liberado do sequestro, mas que ela estava proibida de sair do bairro Fazenda da Barra III.

Já a Polícia Militar (PM), afirmou que foi acionada por denúncia de que havia uma mulher em cárcere privado na localidade. Que a vítima encontrou com eles na rua e pediu ajuda. Ela foi levada para a 89ª DP de Resende, onde o caso foi registrado. Após ser ouvida, ela foi liberada.