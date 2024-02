Caminhão carregado com abacate tomba na BR-354, em Resende - Divulgação

Publicado 20/02/2024 00:07

Um caminhão, carregado com abacates, tombou na madrugada de segunda-feira (19) na BR-354, em Resende. O acidente aconteceu na altura do km 13 da rodovia conhecida como Rio-Caxambu, que liga Resende, no Sul Fluminense, ao estado de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi levado para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade não atualizou o estado de saúde dele.

Por conta do acidente, a pista segue parcialmente interditada. Devido às condições climáticas, o destombamento deve aconteceu nesta terça-feira (20).