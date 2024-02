Nissan abre inscrições para programa de Jovem Aprendiz - Divulgação

Nissan abre inscrições para programa de Jovem AprendizDivulgação

Publicado 15/02/2024 10:23

A Nissan está com inscrições abertas até esta sexta-feira (16) para o Programa Jovem Aprendiz 2024. São 100 vagas para atuação no Complexo Industrial de Resende, no Sul Fluminense. Os interessantes devem se inscrever através do link . As aulas no SENAI têm início no dia 8 de abril de 2024.

Os participantes terão a oportunidade de se especializar como Assistente Administrativo (25 vagas); Inspetor de Produção Automotiva (20 vagas); Operador de Manutenção Eletromecânica (20 vagas) e Técnico em Eletromecânica (35 vagas).

Os interessados em participar devem atender aos seguintes requisitos: Residir nas seguintes cidades da região Sul Fluminense do estado: Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Volta Redonda ou Barra Mansa;

Ter entre 15 e 21 anos de idade; Possuir Ensino Médio completo ou estar cursando a partir do 2º ano (somente no caso do curso de Técnico em Eletromecânica); Possuir disponibilidade para cumprir a carga horária do programa; e não ter sido Aprendiz na Nissan nos últimos seis meses.

A iniciativa oferece aprendizado teórico pelo Senai de Resende. Depois, os participantes são recebidos no Complexo Industrial da Nissan em Resende e têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos na prática.