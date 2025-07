A vacinação acontece nos meses de julho, agosto e setembro - Foto: Carina Rocha

Publicado 24/07/2025 16:25

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma da campanha de vacinação antirrábica para o segundo semestre de 2025. A ação acontecerá nos meses de julho, agosto e setembro, contemplando dezenas de bairros.

As aplicações começam no dia 26 de julho em localidades como Engenheiro Passos, Rio Caxambu e Bulhões. Em agosto, será a vez da Boca do Leão, Cidade Alegria, Jardim Primavera e Morada da Montanha. Já no mês de setembro, a campanha percorre os bairros Manejo, Surubi, Vila Julieta, Morada do Castelo, entre outros (confira abaixo o cronograma completo).

O secretário municipal de Saúde, dr Ricardo Graciosa, reforça a importância da campanha, que tem como objetivo proteger cães e gatos a partir de três meses de idade, mesmo aqueles que já foram vacinados em anos anteriores.

"A vacinação antirrábica é fundamental para a saúde pública municipal. Ao vacinar o pet, o tutor está protegendo não somente ele como também a população, já que a raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave. Para que os animais sejam vacinados em segurança, é importante que os cães sejam levados com coleiras ou guias e os gatos em caixas adequadas. Além disso, o tutor deve ter a partir de 18 anos", destacou o secretário.

Para mais informações, os tutores podem entrar em contato pelos telefones (24) 3360-9690 ou (24) 3381-9802.

Cronograma:

JULHO

26/07, das 9h às 16h

Localidade: Engenheiro Passos

Posto: Posto de Saúde Engenheiro Passos

Localidade: Bulhões

Posto: Praça de Bulhões

AGOSTO

23/08, das 9h às 16h

Localidade: Nova Alegria

Posto: Posto de Saúde Nova Alegria

Localidade: Cidade Alegria / Mirante das Agulhas / Morada da Colina / Boa Vista I e II / Casa da Lua

Posto: Posto de Saúde Cidade Alegria

Localidade: Jardim Primavera / Toyota / Vila Isabel / Jardim Oeste

Posto: Posto de Saúde Jardim Primavera

Localidade: Morada do Contorno / Mirante da Serra

Posto: Posto de Saúde Morada do Contorno

Localidade: Morada da Montanha / Jardim Aliança I e II / Bela Vista

Posto: Clínica da Família

Localidade: Itapuca e Baixada Olaria

Posto: Posto de Saúde Itapuca

Localidade: Jardim Alegria e Jd. Beira Rio

Posto: Posto de Saúde Jardim Alegria

SETEMBRO

20/09

Localidade: Manejo / Alvorada / Vila Julieta

Posto: Tobogã

Horário: 9h às 16h

Localidade: Nova Liberdade / Liberdade / Vila Sta Cecília / Jardim Jalisco

Posto: Posto de Saúde Nova Liberdade

Horário: 9h às 16h

Localidade: Centro / Lavapés / Alto Passos / Vila Moderna / Morro do Batista / Morro do Machado

Posto: Posto de Saúde Unidade Resende

Horário: 9h às 16h

Localidade: Ipiranga I e II / Jardim Brasília I e II

Posto: Em frente ao ASPR

Horário: 9h às 12h

Localidade: Vila Araújo / Campos Elíseos

Posto: Praça do Trenzinho

Horário: 13h às 16h

Localidade: Vicentina / Vila Nova

Posto: Posto de Saúde Vicentina

Horário: 9h às 16h

Localidade: Surubi Velho

Posto: Posto de Saúde Surubi Velho

Horário: 9h às 16h

Localidade: Surubi Novo / Vila Verde

Posto: Posto de Saúde Novo Surubi

Horário: 9h às 16h

Localidade: Monet / Morada do Castelo / Montese I e II

Posto: Quadra próxima à Estação de Tratamento

Horário: 13h às 16h

Localidade: Montese I e II

Posto: Praça Marechal Mascarenhas de Moraes

Horário: 9h às 12h

Localidade: Jardim Brasília I

Posto: Universidade Estácio de Sá

Horário: 9h às 16h

Localidade: Santo Amaro / Vila Moderna

Posto: Posto de Saúde Santo Amaro

Horário: 9h às 16h