O ato está previsto para começar às 9h da próxima segunda-feira (29)Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 10:38

Resende - Em alusão ao aniversário de Resende, que completa 224 anos nesta segunda-feira, a prefeitura municipal vai promover um desfile cívico, unindo dezenas de escolas e outras frentes como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Aman e a Guarda Municipal. O ato está previsto para começar às 9h da próxima segunda-feira (29), ao lado do Parque das Águas.

De acordo com a programação do desfile, a Banda da Aman vai abrir a cerimônia, tocando o Hino Nacional às 8h45, acompanhada do Pelotão de Bandeiras da E.M. Dona Mariúcha. Um palanque estará montado no local, com organização dos recuos das bandas que desfilam e da população, que está convidada para prestigiar a festa. Após a execução do hino, o desfile será iniciado às 9h.

“O desfile cívico é um ato importante para celebrarmos o aniversário da cidade e o orgulho de fazer parte da história da nossa querida Resende. É um momento emocionante e marcante para todos nós e, por isso, convidamos a nossa população a fazer parte da comemoração. Estamos com ótimas expectativas de mais um lindo desfile para encher nossos munícipes de orgulho.” - disse o prefeito de Resende, Tande Vieira.

Participam do desfile as seguintes escolas: CEMEI - Julieta Botelho, E.M. Bernarda Brandão, E.M. de Educação Pré-Escola Alambari, E.M. Algodão Doce, E.M. Abrahão Rebenboim, Corporação Musical Visconde de Mauá, Escolas Rurais 1° pelotão com 80 alunos, 10 por unidade escolar (Adelaide, Francisco Tavares, Hetelvina, João Rodrigues, Luiz Pistarini, Moacir Coelho, Rio Preto, Santa Maria) E.M Francisco Quirino, E.M Esher Politi, Fanfarra de Itatiaia Projeto Musica Educa, E.M Lidia Pires, E.M Marieta Salles, E.M Sagrado Coração, E.M Maria Dulce, Fanfarra CIEP 489, CIEP 489 -Augusto de Carvalho, E.M Jorge Miguel Jayme, E.M Roberto Silveira, E.M Maria de Assis, E.M Surubi, COMEEP – Corporação Musical Eng.Passos, E.M Augusto de Carvalho - Eng.Passos, E.M Dona Mariucha, E.M CIEP 342 - Geraldo da Cunha, E.M Prof. Carlinhos, E.M Jardim das Acácias, Fanfarra E.M Noel de Carvalho, E.M Noel de Carvalho, E.M Júlio Verne, E.M Coronel Arthur, E.M Professor Oswaldo Camões, C.M Getúlio Vargas, Escola Rhema, SESI Sistema S de Ensino e Banda, Secretaria de Esporte e Lazer - SEMEL.

Também estarão presentes: Banda da Academia Militar das Agulhas Negras, 37º Batalhão da Polícia Militar, 23º Grupamento de Bombeiros, Guarda Municipal de Resende, Cruz Vermelha, Escoteiros, Fanfarra Gente Eficiente, Centro de Convivência de Idosos e Fanfarra, Terceira Idade Ativa, ILPI Asilo Nicolino Gulhot.