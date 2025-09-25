O ato está previsto para começar às 9h da próxima segunda-feira (29)Foto: Divulgação
Desfile Cívico celebra os 224 anos de Resende no dia 29 de setembro
Evento está previsto para começar às 9h, no Parque das Águas
Resende sedia segunda etapa do festival paralímpico Loterias Caixa 2025 neste sábado, dia 20
Evento gratuito celebra Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e Dia do Atleta Paralímpico com atividades para crianças e jovens com e sem deficiência
Resende Cidadã e programa RJ para todos oferecem serviços gratuitos no Parque Minas Gerais no dia 25
Ações de cidadania e saúde serão oferecidas em frente à Creche Municipal, na Av. São João Del Rei, s/nº, das 9h às 13h
Projeto ‘Pé de Livro’ celebra Dia da Árvore com homenagem ao poeta brasileiro Manoel de Barros
Atividade integra a programação especial desenvolvida pela Agência do Meio Ambiente de Resende no Parque das Águas
Projeto ‘Diversão em cena’ apresenta espetáculo musical ‘Moana’ em Resende, neste sábado (20)
Peça inspirada no longa-metragem da Disney será exibida a partir das 18h, na Praça do Esporte e da Cultura
Prefeitura de Resende promove fórum 'Setembro Amarelo' no próximo dia 23
Evento vai abordar os desafios da saúde mental na sociedade contemporânea
