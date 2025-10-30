O planejamento da retomada prevê como primeiros passos as conclusões de algumas etapas já iniciadas anteriormenteFoto: Raimundo Brasil
Prefeitura de Resende retoma obras do Hospital do Câncer
Obras foram paralisadas no início do ano, após o rompimento de contrato com a antiga empresa por atrasos no cronograma
Resende distribui mais de 200 óculos para crianças pelo programa Ver e Viver em parceria com ArcelorMittal
Iniciativa beneficiou mais de 1500 alunos em todas as etapas do projeto de saúde ocular em 2025
Inscrições para oficinas da Fundação Confiar 2026 serão abertas em novembro
Período para inscrições vai do dia 10 ao dia 14 de novembro, na sede do Confiar
Prefeitura de Resende garante funcionamento dos serviços essenciais no feriado prolongado de dia do servidor público no dia 28
Mesmo com o ponto facultativo na segunda-feira (27), equipes da saúde e outros setores seguirão em atividade
Resende realiza mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica neste sábado, dia 25
Ação é uma segunda chance aos moradores que ainda não vacinaram os cães e gatos contra a raiva em 2025
Nova lei simplifica abertura de negócios e reduz burocracia em Resende
Lei Municipal garante tratamento diferenciado a microempreendedores e pequenas empresas, alinhando o município à Lei Federal de Liberdade Econômica
Resende sedia Encontro Regional sobre Políticas Públicas para Pessoas Idosas do Estado do Rio de Janeiro
Evento reúne representantes municipais e estaduais para discutir desafios, avanços e boas práticas no atendimento à população idosa; programação inclui ações sociais do programa RJ para Todos e Resende Cidadã no Ecoparque
