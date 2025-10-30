O planejamento da retomada prevê como primeiros passos as conclusões de algumas etapas já iniciadas anteriormente - Foto: Raimundo Brasil

Resende - A Prefeitura de Resende retomou, na última quarta-feira (29), as obras de construção do Hospital Câncer de Resende, que vai atender toda a região das Agulhas Negras (Itatiaia, Porto Real, Resende e Quatis). Os trabalhos foram interrompidos no início de 2025. Na ocasião, a gestão municipal precisou encerrar o contrato com a empresa responsável pela obra, por conta de atrasos no cronograma estipulado.

"Foi uma decisão difícil, mas que foi necessária diante do cenário em que estávamos ainda no início do ano. Romper com a empresa anterior, em decorrência dos atrasos no cronograma e no andamento da obra, foi o melhor caminho para que pudéssemos seguir com uma obra tão importante, não só para o município, mas para toda a região. Agora, com a nova empresa contratada, estamos iniciando essa retomada e seguiremos atentos e zelando pelo bom andamento", disse o prefeito Tande Vieira.

O planejamento da retomada prevê como primeiros passos as conclusões de algumas etapas já iniciadas anteriormente. As equipes ficam focadas na conclusão da cobertura em telhas trapezoidais; conclusão das alvenarias em tijolo cerâmico; conclusão e execução do emboço interno e externo da unidade; execução do contrapiso, revestimentos de piso e parede; execução das paredes em drywall; conclusão das instalações Hidrossanitárias; instalações do sistema de climatização e exaustão; e instalações de proteção e combate a incêndio.

Ao todo, a Prefeitura de Resende já investiu cerca de R$ 9 milhões, e o investimento total será de R$ 22 milhões. O Hospital do Câncer vai funcionar no antigo prédio da Mater, adquirido pela Prefeitura, e atenderá os pacientes de Resende e de toda a região das Agulhas Negras.

"Essa é uma obra fundamental para o presente e o futuro da nossa saúde. A OMS já aponta crescimento dos casos de câncer até 2050, e Resende está se planejando, se antecipando e se preparando para enfrentar esse desafio com uma estrutura melhor e mais equipada. Com o hospital, vamos ampliar ainda mais o atendimento especializado através da rede pública de saúde. Cuidar das pessoas é uma diretriz importante da gestão municipal e seguimos buscando melhorar", completou o prefeito.

Entre muitos benefícios, o tratamento através do Hospital do Câncer de Resende vai poupar a população da região das Agulhas Negras, acometida pela doença, de realizar grandes deslocamentos para seguir com a rotina de tratamento.