O evento será realizado na Universidade Estácio de Sá - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 25/11/2025 15:22

Resende - A Prefeitura de Resende promove, no dia 27 de novembro, o Fórum Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, um encontro voltado ao fortalecimento das políticas públicas que garantem a proteção de crianças e adolescentes. O evento será realizado na Universidade Estácio de Sá, das 13h às 17h, e é direcionado aos profissionais das redes de saúde e assistência social do município.

Ao longo da programação, serão discutidos temas relacionados à atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) no combate ao trabalho infantil, além de estratégias e fluxos de atendimento para aprimorar a identificação e o encaminhamento de casos.

A convidada desta edição é a Procuradora do Trabalho Juliana de Oliveira Gois, que atua no MPT de Volta Redonda e possui especialização em Direito Individual e Processual do Trabalho, Economia do Trabalho e Sindicalismo. Juliana também representa o Ministério Público do Trabalho no Fórum para Equidade Racial no Poder Judiciário (FONAER) e integra a diretoria de Relações Institucionais da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho (ANPT).

Para participar, é necessário confirmar presença pelo formulário disponível no link oficial de inscrição: https://acesse.one/forumenfrentamentotrabalhoinfantil

"Fortalecer a rede de proteção é essencial para que possamos prevenir e enfrentar o trabalho infantil de forma efetiva. O Fórum é um espaço importante para os profissionais que lidam diretamente com esses casos, garantindo um atendimento mais qualificado e comprometido com os direitos de crianças e adolescentes", destaca a Secretaria Municipal de Assistência Social.