Publicado 27/10/2023 13:28 | Atualizado 27/10/2023 13:29

Rio Bonito - Um dupla de ladrões furtaram um veículo de uma conhecida empresa de plásticos da cidade, o crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira (25), no centro do município, a ação criminosa foi flagrada por uma câmera de vigilância.

Segundo as imagens captadas pela câmera, por volta das 02:56 da manhã um dos elementos chegou e rapidamente arrombou e entrou dentro do veículo que estava estacionado, do outro lado da rua outro meliante se aproximava e olhava atentamente para os dois lados para ver se não estavam sendo observados, então se aproximou da caminhonete e começou a empurrá-la,enquanto outro ladrão estava dentro, então o veículo pegou no tranco" e a dupla fugiu.

O furto aconteceu na Avenida João Caetano, nas proximidades da Praça Cruzeiro, os criminosos levaram mais ou menos 1 minuto para arrombar e levar o veículo, as imagens já foram enviadas para a 119ª DP, no Centro de Rio Bonito e a Polícia já está atrás da dupla.





