Preso por roubar celularFoto: Jornal O DIA

Publicado 15/10/2025 15:15

Rio Bonito - Uma operação conjunta entre policiais militares do 35° BPM (Itaboraí) e agentes da Guarda Municipal de Rio Bonito resultou, nesta quarta-feira (15), na prisão de dois suspeitos e na recuperação de dois celulares roubados no Centro da cidade.

De acordo com o comando do batalhão, a equipe da 3ª Companhia, em patrulhamento pela região, foi acionada após denúncia de que um homem estaria tentando vender um celular roubado no comércio local. Ao chegar ao ponto indicado, os militares encontraram uma aglomeração de pessoas e agentes da Guarda Municipal, que já haviam contido o suspeito e apreendido o aparelho.

Durante o atendimento da ocorrência, outra equipe da Guarda Municipal localizou um segundo homem com outro celular roubado, também no Centro.

Ambos foram levados para a 119ª Delegacia de Polícia (Centro, Rio Bonito).

Na distrital, os agentes confirmaram que os aparelhos haviam sido levados em assaltos diferentes: o primeiro, ocorrido na terça-feira (14), e o segundo, no próprio dia 15. As vítimas foram identificadas e os objetos restituídos.

Os dois suspeitos permanecem à disposição da Justiça, e a Polícia Civil investiga se eles têm envolvimento com outros roubos na área central do município, que tem registrado aumento de ocorrências semelhantes.