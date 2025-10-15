Preso por roubar celularFoto: Jornal O DIA
Ação conjunta termina com dois suspeitos detidos e celulares roubados recuperados em Rio Bonito
Polícia Militar e Guarda Municipal frustram tentativa de venda de aparelhos roubados no Centro da cidade
Ação conjunta termina com dois suspeitos detidos e celulares roubados recuperados em Rio Bonito
Polícia Militar e Guarda Municipal frustram tentativa de venda de aparelhos roubados no Centro da cidade
Frejat, Mari Fernandez e Dilsinho agitam o 1º Festival da Primavera de Rio Bonito
O festival começa hoje e vai até domingo reunindo diversas atrações musicais gratuitas, gastronomia, parque de diversão, e muito mais
Polícia Militar prende homem com grande quantidade de drogas em Rio Bonito
Além dos entorpecentes, o elemento vários rádios transmissores foram apreendidos com ele que foi acusado de integrar o tráfico de drogas na comunidade do Boqueirão
Policiais Civis da 119ª DP prendem feminicida em Rio Bonito
Crime brutal, a vítima foi encontrada seminua e amarrada em um rio no bairro Parque das Acácias
Polícia Civil encontra 8 kg de maconha enterrados em pasto de Rio Bonito, suspeitos fogem em moto
Droga estava escondida em área da Comunidade do Noventa a investigação já identificou dupla ligada ao tráfico
Polícia estoura esconderijo do tráfico e apreende grande quantidade de drogas em Rio Bonito
A operação contou com equipes da 3ª Companhia, terminou com a apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes que estava escondida na região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.