Creche Municipal. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Claro

Publicado 17/04/2024 14:12

Rio Claro - A solenidade de aquisição da Creche Municipal Geraldo Magela Gonçalves, no distrito de Passa Três, foi realizada em Rio Claro. O prefeito Babton Biondi, os secretários municipais, a Sra. Sirlei Almeida, esposa do ex-prefeito José Osmar, seus filhos José Vicente e João Ricardo, a direção da creche, vereadores, servidores e famílias do distrito, além das crianças atendidas pela instituições participaram.

A área é objeto de procedimento de desapropriação amigável, conforme Decreto N. 4028 de 28 de Novembro de 2023. O momento foi marcado pela alegria e também pela emoção, pois foi a última realização do ex-prefeito Professor José Osmar, que morreu em dezembro.



A ex-primeira dama Sirlei Almeida se disse muito feliz e recordou que o Professor José Osmar sempre dizia que Rio Claro tinha dois prefeitos e que por isso, a continuação dos trabalhos fará muito bem a população, especialmente nesse caso, as crianças que têm tido um tratamento especial, pois representam o futuro do município.



O Prefeito Babton Biondi, durante sua fala, agradeceu as palavras de Sirlei e mais uma vez, conforme o desejo do antigo prefeito e seu amigo, reafirmou perante a comunidade, que seguirá firme com o propósito de fazer do sistema educacional rio-clarense um dos melhores do sul do estado.