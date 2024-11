Corte ilegal de árvores - Foto: Divulgação/Linha Verde

Corte ilegal de árvoresFoto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 25/11/2024 22:23

Rio Claro - No último sábado (23), policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual de Juatinga identificaram o corte ilegal de árvores em área de preservação permanente, degradando cerca de 500 metros quadrados de área. A ação ocorreu após uma denúncia do programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

A equipe da 4ª UPAm foi até a Estrada Sertão do Inocente, onde foi possível constatar o corte seletivo de árvores nativas de grande e médio portes com indícios de uso de motoserra, possivelmente buscando ampliar a área de pasto, infringindo as leis 12.651/12 e 11.428/06. Ainda de acordo com os agentes, não foram encontradas placas indicativas de licenciamento e tampouco possíveis responsáveis pelo ilícito.

A ocorrência foi registrada na 168ª DP.