Detran em MovimentoFoto: Divulgação/Detran RJ

Publicado 27/11/2025 19:59

Rio Claro - O município de Rio Claro, na região do Médio Paraíba, recebeu, nesta quinta-feira (27), mais uma edição do Detran em Movimento, projeto itinerante do Detran RJ que facilita o acesso da população aos serviços do órgão. A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Rio Claro, que ofereceu suporte logístico e estrutura para garantir um atendimento eficiente aos moradores do município e cidades vizinhas.

Durante o evento, moradores puderam realizar serviços como emissão de 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade, orientações sobre habilitação e veículos, além de participar de atividades educativas voltadas para a promoção de um trânsito mais seguro.

A ação foi bem recebida pela população, que lotou o espaço de atendimento desde as primeiras horas do dia. O presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, falou sobre o compromisso do departamento em estar mais próximo do cidadão.

“Detran em Movimento reforça a política do órgão de estar cada vez mais próximo do cidadão, oferecendo serviços públicos com qualidade, agilidade e acolhimento", disse.

O setor de Identificação Civil foi o mais procurado na ação. Cerca de 400 pessoas realizaram a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Com apenas um ano de idade, a pequena Maria Cecília Silva de Oliveira saiu do ginásio poliesportivo de Rio Claro com a identidade. A mãe, Amanda Silva de Oliveira, de 24 anos, explicou que o Detran em Movimento a ajudou com a agilidade porque não poderia faltar ao trabalho.

"Estava precisando tirar o documento da minha filha, mas não tinha tempo. Com esse serviço, consegui resolver tudo de modo simples e rápido. Já vou retornar ao trabalho”, disse.

A iniciativa busca descentralizar o atendimento e levar os serviços do Detran RJ para os cidadãos, reduzindo a necessidade de deslocamento dos usuários.

A vice-presidente do Detran RJ, Penha Bernardes, enfatizou a importância do projeto que leva cidadania aos municípios mais distantes da grande capital.

"Essa iniciativa é para que a população tenha acesso fácil aos documentos básicos. Com esse serviço vamos facilitar, inclusive, a população da área rural que tem dificuldade em se deslocar para tirar documentos", destacou.

A Prefeitura de Rio Claro apoiou diretamente a montagem da estrutura. A vice-prefeita do município, Guta Monteiro, agradeceu ao Detran pelos serviços prestados à população.

"Agradeço ao Governo do Estado e ao Detran RJ a oportunidade de oferecer esses serviços ao nosso município. Temos cerca de 18 mil habitantes, muitos morando em área rural e que precisam emitir documentos. Essa integração do Governo do Estado com o interior é muito importante", declarou.

O Detran em Movimento vai seguir por todo o estado. As próximas cidades serão anunciadas em breve.