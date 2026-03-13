Clientes inadimplentes têm condições diferenciadas para negociar seus débitos - Foto: Divulgação

Clientes inadimplentes têm condições diferenciadas para negociar seus débitos Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 14:36

Rio Claro - Em celebração ao Mês do Consumidor, a Rio+Saneamento realiza, ao longo do mês de março, uma campanha voltada à renegociação de dívidas. Clientes inadimplentes há mais de 90 dias terão, até o dia 31 de março, condições diferenciadas para negociar seus débitos.

Em Rio Claro, o atendimento será na Av. João Batista Portugal, 357, salas 104 e 105, no Centro.