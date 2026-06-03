Crimes ambientais em Lídice - Foto: Divulgação/Linha Verde

Crimes ambientais em LídiceFoto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 03/06/2026 17:46

Rio Claro - Uma denúncia feita ao programa Linha Verde resultou na identificação de corte de talude e desmatamento em Lídice, distrito de Rio Claro. A ação foi realizada por agentes do 2º Batalhão de Polícia Ambiental nesta terça-feira (2).

Os policiais foram até a Estrada da Floresta, onde observaram diversas árvores caídas ao solo em uma área de 160 m², com indícios de uso de motosserra, além do corte de um talude com cerca de 300 m². Não foram encontradas placas contendo o licenciamento e os responsáveis pelo crime ambiental não foram localizados.

A ocorrência foi registrada na 168ª DP.