Ocorrência foi registrada na 92ª DP.Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 25/04/2024 18:49

Rio das Flores - Policiais militares da 2 ª UPAm apreenderam no último sábado (20), sete pássaros da fauna silvestre brasileira, três alçapões e uma gaiola em Rio das Flores. A apreensão ocorreu após uma denúncia de caça ilegal de animais feita ao Linha Verde.

Ciente das informações, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia foram até a Rua Vasco Ortigão, no bairro Comércio, onde o imóvel denunciado estava vazio. Em uma residência próxima, os policiais viram cinco coleiros, um trinca ferro e um curió, todos sem anilhas em gaiolas penduradas na parede. O proprietário dos animais, ao ser questionado sobre as licenças, informou não as possuir e, durante a fiscalização no interior do imóvel, os agentes ainda identificaram três alçapões e uma gaiolas de caça.