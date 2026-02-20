Justiça Itinerante estará no local entre os dias 24 e 26 - Foto: Reprodução

Justiça Itinerante estará no local entre os dias 24 e 26Foto: Reprodução

Publicado 20/02/2026 16:48

Rio das Flores - A Justiça Itinerante do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) estará na cidade de Rio das Flores nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, das 9h às 16h. Os serviços serão prestados no CIEP 298 Manuel Duarte, localizado na Rua Nestor Barbosa, no Centro.

O objetivo da iniciativa, que contará com oito guichês de atendimento, é facilitar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral. A cidade não é sede de Zona Eleitoral e, portanto, não tem um posto permanente de atendimento ao eleitorado. O público costuma dirigir-se ao município vizinho de Valença, sede da 111ª Zona Eleitoral, que abrange o município.

Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência emitido há menos de 90 dias. Caso queira saber se tem ou não a biometria coletada ou se está com o título cancelado, o eleitor ou a eleitora pode fazer a consulta no site do TRE-RJ ou pelo Disque TRE-RJ (21) 3436-9000.

Os serviços eleitorais, nos postos de atendimento permanentes e provisórios, só estarão disponíveis até o dia 6 de maio. Após a data, o cadastro eleitoral será fechado, não sendo mais possível realizar o alistamento (primeira via do título), transferência de domicílio eleitoral, mudança de local de votação, atualização cadastral e regularização de título cancelado, além da coleta de dados biométricos. Todos esses serviços estarão disponíveis durante a ação e qualquer eleitor fluminense pode solicitá-los.

O fechamento do Cadastro Eleitoral 150 dias antes da realização do primeiro turno é uma determinação legal, em função da necessidade de tratar os dados para organizar a dimensão logística das eleições.

