Teresa Cristina e Pedro Mariano - Foto: Reprodução

Teresa Cristina e Pedro MarianoFoto: Reprodução

Publicado 12/07/2026 17:23 | Atualizado 12/07/2026 17:23

Rio das Flores - O Festival Sesc de Inverno divulgou sua programação para 2026. Em Rio das Flores, as apresentações musicais serão da cantora Teresa Cristina e do cantor Pedro Mariano.

Teresa Cristina irá se apresentar no dia 24 de julho, às 21h, com o álbum "Jessé - As Canções de Zeca Pagodinho". Já Pedro Mariano sobe aos palcos no dia 25, celebrando 30 anos de carreira, também às 21h. Ambos os shows serão realizados no Parque Municipal de Eventos.