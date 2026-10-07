Alagamentos provocados pelo forte temporal que atingiu Rio das FloresFoto: Reprodução/Redes Sociais

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Enzo Gabriel
Um temporal provocou uma série de transtornos em Rio das Flores, no Sul Fluminense, na noite desta terça-feira (6). O volume de chuva fez o córrego Manuel Pereira transbordar, alagou ruas e imóveis e deixou 104 pessoas fora de casa. Segundo a Prefeitura, 80 moradores ficaram desabrigados e 24 foram desalojados.

A chuva começou por volta das 19h e atingiu diferentes localidades do município. O maior acumulado foi registrado no distrito de Taboas, onde a Defesa Civil contabilizou 97 milímetros em apenas duas horas. Na região urbana, foram registrados 70 milímetros ao longo de aproximadamente quatro horas.

A quantidade de água fez o nível do córrego Manuel Pereira subir rapidamente. O curso d’água chegou a 3,72 metros, acima do limite considerado normal, de 2,95 metros. A elevação contribuiu para os alagamentos registrados durante o temporal.

Além dos imóveis atingidos, a chuva também provocou danos na infraestrutura do município. No bairro Saudade, uma ponte localizada em uma estrada vicinal foi destruída pela força da água. A passagem fazia a ligação entre uma área rural e a região urbana e, após ser arrastada, deixou moradores da localidade isolados.

Os estragos também atingiram o interior de residências. Famílias perderam móveis e outros pertences depois que a água entrou nos imóveis. Moradores relataram que os prejuízos provocados pelo temporal estão entre os maiores registrados no município nas últimas décadas.

Diante da situação, a Prefeitura suspendeu as aulas da rede pública municipal. A medida foi adotada enquanto as equipes trabalham no atendimento às áreas atingidas e na avaliação dos danos provocados pela chuva.

Força-tarefa mobilizada

Ainda durante o temporal, equipes de diferentes secretarias municipais foram mobilizadas para atender as ocorrências. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Rio das Flores, Júlio Cesar Amorim, os trabalhos começaram assim que a chuva teve início e continuaram durante o período de maior intensidade.

Taboas e Baixinho estiveram entre os primeiros pontos a receber atendimento devido aos impactos provocados pelo alto volume de água. As equipes também atuaram no suporte às famílias que tiveram as casas atingidas.

A dimensão da ocorrência levou o município a instalar um Gabinete de Crise na sede da Prefeitura. A estrutura passou a concentrar informações sobre as áreas afetadas e a organizar as ações de resposta. Participam dos trabalhos representantes da Administração Municipal, Defesa Civil, Procuradoria e diferentes secretarias, além de órgãos estaduais e do Corpo de Bombeiros.

Representantes da Defesa Civil Estadual estiveram em Rio das Flores para acompanhar a situação. Entre as autoridades mobilizadas estão a tenente-coronel Giselle Bonfim, o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel BM Tarciso Antônio, e o coronel do CBMERJ Valério Jannuzzi. O coronel Anderson, da Defesa Civil Estadual, também participou das ações.

O prefeito Rodrigo Cibalena acompanhou o trabalho das equipes e afirmou que a prioridade é garantir assistência aos moradores atingidos.

Doações

Com dezenas de pessoas afetadas, a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou uma campanha para arrecadar itens destinados às famílias atingidas. A necessidade inclui colchões, roupas de cama, travesseiros, toalhas e produtos de higiene pessoal.

Também estão sendo recebidas doações de materiais de limpeza, entre eles rodos, vassouras, cloro, água sanitária, desinfetante, detergente, buchas e sacos de lixo. A Secretaria de Assistência Social também está fornecendo quentinhas aos moradores afetados.

Os donativos podem ser entregues no CRAS de Manuel Duarte, no CRAS de Taboas e no Galpão do Café, em Rio das Flores.

Em caso de emergência, a Defesa Civil Municipal pode ser acionada pelo WhatsApp (24) 99880-2504.
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Alagamentos provocados pelo forte temporal que atingiu Rio das Flores
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