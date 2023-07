Caso foi registrado na delegacia de Rio das Ostras - Divulgação

Publicado 04/07/2023 12:25 | Atualizado 04/07/2023 12:29

Rio das Ostras - A Polícia Militar, por meio da equipe PATAMO da 3º CIA, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na rua Palmira Ribeiro de Souza, no bairro Nova Aliança, em Rio das Ostras. A ação foi desencadeada após receberem uma denúncia anônima relatando que um indivíduo com camisa preta e luzes no cabelo estaria realizando a venda de entorpecentes na região, que já é conhecida pelo comércio ilegal de drogas.

Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram uma casa abandonada na rua Beira Valão, próxima a uma ponte, onde o suspeito deixava sua carga de drogas. Durante a abordagem, os elementos presentes no local conseguiram fugir, mas um indivíduo com as características descritas na denúncia foi detido. Na sacola encontrada, foram apreendidos 102 pinos de cocaína e 27 buchas de maconha.

O suspeito e o material apreendido foram conduzidos à 128º Delegacia de Polícia, onde foram apresentados à autoridade policial. O indivíduo teve seus direitos constitucionais lidos e foi entregue em perfeitas condições físicas e mentais. Ele permaneceu detido, até a chegada de um responsável legal na delegacia. A ação policial demonstra o comprometimento das forças de segurança na luta contra o tráfico ilícito de drogas na região.