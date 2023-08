Registro do caso foi feito na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Registro do caso foi feito na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2023 11:55

Rio das Ostras - Um ato de violência chocou a comunidade de Rio das Ostras. Identificado com as iniciais M.F.S.B.P, o adolescente de apenas 16 anos, foi vítima de uma execução a tiros na Estrada da Macuca, no bairro Vila Verde. Autoridades policiais e civis rapidamente responderam ao chamado, realizando a perícia no local do crime, no último sábado (5).

Após a conclusão da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Macaé, onde passou por procedimentos de identificação e liberado para sepultamento. O crime deixou um rastro de tristeza e indignação na comunidade local. A Polícia Civil assumiu a investigação do caso e o registro foi feito na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.

As autoridades estão empenhadas em apurar as circunstâncias do ocorrido, buscando entender as motivações por trás desse ato brutal. A execução de um adolescente é um reflexo perturbador da violência que assola algumas áreas e reforça a importância do trabalho policial e de medidas preventivas para garantir a segurança da população.