Os moradores estão se sentindo inseguros em várias áreas da cidade, incluindo o Centro, a rodoviária, a Rua do Shopping e a região do bairro Mariléia - Foto: Alerta Rio das Ostras

Publicado 23/09/2023 15:45

Rio das Ostras - O aumento significativo no número de moradores de rua tem causado preocupações crescentes em Rio das Ostras. Moradores locais, turistas e veranistas têm relatado problemas diários relacionados a essa situação nas ruas da cidade. Segundo ele, em um dos bairros, um morador de rua, em particular, tem causado preocupações, já que permanece em frente a uma igreja próxima ao Supermercado Mancebo há dias.



Relatos indicam que o indivíduo faz uso de drogas, ofende verbalmente as pessoas e, em alguns casos, até mesmo adota comportamento agressivo. Um morador afirmou que o morador de rua cuspiu em sua direção e na direção de seu filho. A situação perdura por vários meses, apesar das queixas das pessoas, que alegam que as medidas adequadas não foram tomadas.

Os moradores estão se sentindo inseguros em várias áreas da cidade, incluindo o Centro, a rodoviária, a Rua do Shopping e a região do bairro Mariléia, onde moradores de rua têm causado incômodo. Há relatos de comportamento ofensivo e confrontos nas calçadas. A população espera que a prefeitura tome medidas eficazes para abordar esse problema crescente e garantir a segurança de todos os residentes e visitantes.



Moradores também compartilham relatos de moradores de rua envolvidos em atividades criminosas, como roubos. A complexidade dessa situação exige uma abordagem cuidadosa e coordenada das autoridades e da comunidade local.



Sobre os problemas apresentados na matéria, o jornal O Dia - Projeto Cidades, aguarda da Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Rio das Ostras um posicionamento sobre os casos citados na pauta. A matéria segue em atualização.