Personagens de "Musicaos" prometem levar o público a uma viagem assustadoramente divertida no Halloween de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Espetáculo "Musicaos" transforma Halloween em noite de terror e rock no Teatro Joel Barcellos
Entre sangue falso, gargalhadas e canções ao vivo, o Coletivo Musicaos promete arrepiar o público de Rio das Ostras com o irreverente "Trinca-Ferro e seus Contos de Terror"
Dr Serginho (PL) intensifica agenda e viaja a Brasília na próxima semana
Prefeito de Cabo Frio fica dois dias na capital federal, em busca de emendas. Já nesta quinta (30), ele vai ministrar a primeira aula da Escola de Gestão Pública, no auditório da Prefeitura
Prefeita de Araruama celebra o Dia do Servidor com grande festa
Daniela Soares (PL) agradeceu o empenho dos servidores municipais e antecipou entusiasmo com a Expo Agro 2025, que promete movimentar a Região dos Lagos
Campanha Nacional de Multivacinação é prorrogada até 25 de novembro em Rio das Ostras
Atualização das cadernetas de vacinação para crianças e adolescentes segue até o fim do mês; moradores devem se imunizar contra diversas doenças
Festival de Frutos do Mar 2025: Gastronomia e Cultura em Homenagem a Caymmi
Com o tema "Cominhos e Sabores de Caymmi", evento promete encantar o público com pratos exclusivos e homenagear a história e a cultura de Rio das Ostras
Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente de Rio das Ostras celebra 20 anos de cuidado e transformação
Comemorando duas décadas de serviços dedicados à saúde integral dos jovens, o Nasa reforça seu papel no fortalecimento da saúde pública na cidade
