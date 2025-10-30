Personagens de "Musicaos" prometem levar o público a uma viagem assustadoramente divertida no Halloween de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Personagens de "Musicaos" prometem levar o público a uma viagem assustadoramente divertida no Halloween de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 11:06

Rio das Ostras - O clima de Halloween vai invadir o Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostras, com o espetáculo “Musicaos – Trinca-Ferro e seus Contos de Terror”, que será apresentado nesta sexta (31) e sábado (1º). A produção mistura música, teatro, dança e humor sombrio em uma celebração criativa do medo, com muito sangue falso e rock’n’roll no palco.

Dirigida por Poly Arenari, a montagem apresenta o excêntrico Trinca-Ferro, uma figura folclórica que vive entre dois mundos e comanda seus misteriosos assistentes, os “ghouls”, criaturas que prometem arrancar risadas e sustos do público. Entre gritos e riffs de guitarra, o espetáculo revisita clássicos do terror, como Cemitério Maldito e O Bebê de Rosemary, e apresenta histórias originais como “Guleh, a Rainha Zumbi” e “Delírios de um Capiroto Adolescente”.

O elenco é formado por artistas, músicos e dançarinos do Coletivo Musicaos, um grupo que acredita na arte como força transformadora e terapêutica. “Queremos misturar estilos, provocar emoções e fortalecer a cena cultural da cidade”, afirma o grupo.

As apresentações começam às 20h no Teatro Joel Barcellos, localizado na Avenida Amazonas, s/n, Extensão Novo Rio das Ostras. Os ingressos custam R$ 20 no site Sympla, e R$ 15 para quem for fantasiado.