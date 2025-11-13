Carlos Augusto reforça que Rio das Ostras é cidade de paz e que o poder público deve estar presente em todos os territóriosFoto: Divulgação
Carlos Augusto destaca ações contra barricadas e reforça compromisso com segurança em Rio das Ostras
Prefeito elogia plano estadual de enfrentamento ao crime e ressalta importância de garantir o direito de ir e vir da população
Prefeito Alexandre Martins alinha plano de segurança para os 30 anos de Búzios
Encontro definiu ações integradas também no trânsito e fiscalização para garantir tranquilidade durante as comemorações
Câmara marca 410 anos de Cabo Frio com devolução de R$ 5 milhões
Sessão solene reforça parceria entre os poderes e homenageia personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cidade
Mutirão de cirurgias devolve esperança a famílias em Rio das Ostras
Com atendimento humanizado e foco em reduzir a fila de espera, o Hospital Municipal realiza dezenas de procedimentos pediátricos e oftalmológicos em um só dia
Rio das Ostras reforça ações para enfrentar o período de chuvas e evitar alagamentos
Cidade investe em limpeza dos piscinões, desassoreamento de canais e modernização da drenagem, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população
Campeão mundial Anderson Águia inspira jovens em clínica de futevôlei em Rio das Ostras
Encontro reuniu atletas da Escola de Futevôlei na Praia do Abricó e mostrou como o esporte pode transformar vidas
