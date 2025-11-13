Carlos Augusto reforça que Rio das Ostras é cidade de paz e que o poder público deve estar presente em todos os territórios - Foto: Divulgação

Publicado 13/11/2025 11:47

Rio das Ostras - A preocupação com a segurança pública voltou ao centro das atenções em Rio das Ostras. O prefeito Carlos Augusto (PL) usou as redes sociais nesta quarta-feira (12) para comentar um tema que vem afetando a rotina dos moradores, principalmente na região do Âncora: as chamadas barricadas do tráfico, estruturas erguidas por criminosos para dificultar a entrada da Polícia Militar e, com isso, limitar a circulação de moradores.

Na publicação, o prefeito compartilhou um vídeo do governador Cláudio Castro (PL), que anunciou um plano estadual de combate às barricadas. “Essa é uma iniciativa essencial para garantir que o poder público esteja presente em todos os territórios, sem exceções”, destacou Carlos Augusto.

O governador, no trecho reproduzido pelo prefeito, foi firme ao afirmar que não permitirá a continuidade dessas práticas. “Eu vou acabar com essas barricadas no Rio. Elas impedem o direito de ir e vir, colocam vidas em risco e transformam comunidades em áreas de confronto”, disse Castro.

A fala do governador remete à trágica operação no Jacarezinho, em maio de 2021, quando 28 pessoas morreram, entre elas o policial André Frias, atingido por criminosos enquanto removia uma barricada. O episódio marcou a história recente da segurança pública fluminense e se tornou símbolo dos desafios enfrentados pelas forças de segurança.

Carlos Augusto reforçou que a violência não pode ser enfrentada apenas na capital. Segundo ele, o interior também sente os reflexos da migração da criminalidade. “Rio das Ostras já viveu momentos difíceis, e hoje o Estado mostra presença firme. O programa Segurança Presente é prova disso. A cidade quer paz, trabalho e famílias vivendo com dignidade. Ninguém vai impedir o poder público de cumprir sua missão”, afirmou o prefeito.

Nos últimos meses, o 32º Batalhão da PM, responsável por Rio das Ostras e outros cinco municípios da região, intensificou operações no Âncora para retirar barricadas e devolver a sensação de segurança à população.