Bolsonaro deixa Alvorada para passear de moto

Rio - O presidente Jair Bolsonaro dá um passeio de moto na manhã deste domingo. Ele saiu do Palácio do Alvorada pilotando, assim como fez no sábado passado. Como mostrou imagens da TV por assinatura GloboNews, Bolsonaro não usa máscara.

O presidente saiu com um comboio de seguranças, foi a uma padaria e visitou uma concessionária de motocicletas.



No dia 25, logo depois de tuitar que havia testado negativo para covid-19 após pouco mais de duas semanas de isolamento, o presidente saiu de moto para ir à loja onde havia comprado o veículo em novembro do ano passado. Depois, visitou a deputada Bia Kicis (PSL-DF).



A assessoria do presidente da República ainda não divulgou a agenda do dia.