Geral - coletiva para anunciar interdiçao do Hospital Estadual Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos, para obras na unidade. Secretario de Saude do Estado do Rio, Carlos Alberto Chaves participou da coletiva e disse que os Funcionarios serao remanejados. Na foto, Carlos Alberto Chaves. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Beatriz Perez

Publicado 10/03/2021 16:42 | Atualizado 10/03/2021 17:02

Rio - O secretário de Saúde do Estado do Rio, Carlos Alberto Chaves, disse que o Hospital Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos, que será interditado para obras, era subutilizado, com apenas 13 leitos ativos e mais de 800 funcionários. A unidade é especializada em atendimento geriátrico. Todos os profissionais serão realocados e ninguém será demitido, garantiu Chaves.



Confira a relação de funcionários do Hospital Estadual Eduardo Rabello:



Estatuários - 800 funcionários - R$ 1.819.300,36/mês



Fundação Saúde - 86 funcionários - R$ 228 785,89/ mês

Iaserj - 34 funcionários - 76 mil reais/mês

Publicidade

Ainda segundo a SES, o hospital estava com uma capacidade instalada de 30 leitos, dos quais 13 estavam ocupados. Atualmente há cinco pacientes internados, que serão remanejados até domingo.

Um prazo de 120 dias começou a correr no último dia 6 para que uma empresa verifique o controle de sondagens e da estruturação do hospital. A partir do parecer desta etapa sobre as condições estruturais e fundações do hospital, será aberta licitação para obra de reforma estrutural e geral. Não há previsão para a entrega do hospital.

Publicidade

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) a unidade nunca passou por obras, tendo passado por uma manutenção em 2018. Em julho de 2020, foram verificadas novas rachaduras no vestiário masculino e, em agosto, movimentação na estrutura do hospital. "São problemas históricos. Não estamos apontando culpados, mas soluções. Porque se deixar passar, aí sim o Eduardo Rabello vai cair no chão", afirmou o secretário Carlos Chaves.

Chaves negou que o fechamento do hospital possa sobrecarregar o enfrentamento à covid-19. "Só um louco pode pensar uma coisa dessa", disse. Ele ressaltou que a unidade não recebia pacientes com coronavírus e que trabalha para abertura de novos leitos. Os funcionários do Eduardo Rabello serão remanejados e podem ocupar vagas em leitos de covid-19, mas precisarão passar por treinamento. "Há funcionários públicos que perderam a mão na Saúde", afirmou o secretário.

Publicidade

Segundo a SES, havia um percentual excedente de recursos humanos de 153% para enfermeiros: são 71 e seriam necessários 28; e 72% para técnicos de enfermeiro: são 95 e seriam necessários 55. A folha de pagamento tem ainda 315 auxiliares de enfermeiro.

Novas vagas

Publicidade





, mostra que no momento em que cresce a taxa de ocupação dos leitos operacionais de covid-19 na cidade do Rio, a Rede SUS contabiliza 93 leitos de UTI e 313 de enfermaria impedidos de receber pacientes para o tratamento de covid-19 na Região Metropolitana. O secretário estadual de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves, anunciou nesta quarta-feira a abertura de 93 leitos no Estado. São 40 vagas de CTI, no Hospital Municipal Che Guevara, em Maricá; 20 leitos no Hospital Municipal Oceânico de Niterói, sendo 10 de enfermaria e 10 de CTI; e outros 33 leitos de CTI no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, este último com previsão de abertura na próxima segunda-feira. Dos 33 novos leitos de UTI abertos no Zilda Arns, 19 correspondem a leitos de enfermaria da unidade transformados em CTI. Reportagem de O Dia , mostra que no momento em que cresce a taxa de ocupação dos leitos operacionais de covid-19 na cidade do Rio, a Rede SUS contabiliza 93 leitos de UTI e 313 de enfermaria impedidos de receber pacientes para o tratamento de covid-19 na Região Metropolitana.

O secretário Carlos Alberto Chaves disse que não vai abrir hospital de campanha.



"Não quero ser o quinto ou sexto secretário de Saúde na cadeia", comentou.



Para abrir novas vagas de CTI, o secretário também disse que pretende regular os 74 leitos utilizados para atender pacientes de Manaus e Rondônia.



Publicidade

Secretário cogita restringir turismo no Rio

Diante da alta de internações por covid-19 no Estado do Rio, o secretário de Saúde Carlos Alberto Chaves, levantou a possibilidade d e restringir o turismo no Estado . Ele disse que a ideia ainda será debatida por sua equipe e pode ser levada à reunião na sexta-feira com o governador interino Cláudio Castro. "Eu vejo as praias cheias de turistas. É hora de turismo aqui? É hora de samba na praia?", comentou. Chaves ressaltou que as medidas serão discutidas com a equipe de vigilância sanitária de acordo com o mapa epidemiológico que é lançado toda sexta-feira "Dependendo das condições, isso será colocado tecnicamente. Eu abri leitos hoje, pode ser que caia ( a taxa de ocupação)", comentou.

Publicidade

A subsecretária de Vigilância em Saúde de Secretaria, Claudia Mello, atribui o aumento de casos no Estado ao Carnaval. A taxa de ocupação de UTI por covid no Estado estava em 70,5% às 17h de terça-feira. A ocupação de enfermaria era de 52,0%. Na última sexta-feira (5) o índice estava em 68% para leitos de UTI e em 46% para leitos de enfermaria.



Vacinação

Publicidade

O Governo do Estado do Rio recebeu ontem 261.800 doses de Coronavac. Metade da carga será reservada para aplicação da segunda dose. As doses são distribuídas entre esta quarta-feira e quinta-feira aos 92 municípios. Rio de Janeiro, Maricá, Niterói e São Gonçalo devem receber nesta quarta. Helicópteros distribuirão as demais doses na quinta-feira, de helicóptero. O secretário espera receber um novo lote na próxima terça-feira.