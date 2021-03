Secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves cogita restringir turismo para conter contágio de covid-19 no Rio Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Rio - Diante da alta de internações por covid-19 no Estado do Rio, o secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves, levantou a possibilidade de restringir o turismo no Estado. Ele disse que a ideia ainda será debatida por sua equipe e pode ser levada à reunião na sexta-feira com o governador interino Cláudio Castro. "Eu vejo as praias cheias de turistas. É hora de turismo aqui? É hora de samba na praia?", comentou.

Chaves ressaltou que as medidas serão discutidas com a equipe de vigilância sanitária de acordo com o mapa epidemiológico que é lançado toda sexta-feira "Dependendo das condições, isso será colocado tecnicamente. Eu abri leitos hoje, pode ser que caia (a taxa de ocupação)", ponderou.

A subsecretária de Vigilância em Saúde de Secretaria, Claudia Mello, atribui o aumento de casos no Estado do Rio ao Carnaval. A taxa de ocupação de UTI por covid no Estado está em 70,5%, de acordo com o último boletim divulgado às 17h de terça-feira. A ocupação de enfermaria é de 52,0%. Na última sexta-feira (5), o índice estava em 68% para leitos de UTI e em 46% para leitos de enfermaria.

mostrou ontem que no momento em que cresce a taxa de ocupação dos leitos operacionais de covid-19 na cidade do Rio, a Rede SUS contabiliza 93 leitos de UTI e 313 de enfermaria impedidos de receber pacientes para o tratamento de covid-19 na Região Metropolitana. O secretário estadual de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves, anunciou nesta quarta-feira a abertura de 93 leitos no Estado.São 40 vagas de CTI, no Hospital Municipal Che Guevara, em Maricá; 20 leitos no Hospital Municipal Oceânico de Niterói, sendo 10 de enfermaria e 10 de CTI; e outros 33 leitos de CTI no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, este último com previsão de abertura na próxima segunda-feira. Dos 33 novos leitos de UTI abertos no Zilda Arns, 19 correspondem a leitos de enfermaria da unidade transformados em CTI. Reportagem de O Dia, mostrou ontem que no momento em que cresce a taxa de ocupação dos leitos operacionais de covid-19 na cidade do Rio, a Rede SUS contabiliza 93 leitos de UTI e 313 de enfermaria impedidos de receber pacientes para o tratamento de covid-19 na Região Metropolitana.

O secretário Carlos Alberto Chaves disse que não vai abrir hospital de campanha.



"Não quero ser o quinto ou sexto secretário de Saúde na cadeia", comentou.



Para abrir novas vagas de CTI, o secretário também disse que pretende regular os 74 leitos utilizados para atender pacientes de Manaus e Rondônia.

Hospital Eduardo Rabello interditado



Chaves disse que o Hospital Eduardo Rabello, que será interditado para obras, era subutilizado, com apenas 13 leitos ativos e mais de 800 funcionários.



Todos os profissionais serão realocados e ninguém será demitido, garantiu Chaves.



Confira a relação de funcionários do Hospital Estadual Eduardo rabello:



Estatuários: 800 funcionários - R$ 1.819.300,36/mês



Fundação Saúde - 86 funcionários - R$ 228 785,89/ mês

Vacinação

O Governo do Estado do Rio recebeu ontem 261.800 doses de Coronavac. Metade da carga será reservada para aplicação da segunda dose. As doses são distribuídas entre esta quarta-feira e quinta-feira aos 92 municípios. Rio de Janeiro, Maricá, Niterói e São Gonçalo devem receber nesta quarta. Helicópteros distribuirão as demais doses na quinta-feira, de helicóptero. O secretário espera receber um novo lote na próxima terça-feira.