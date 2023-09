Publicado 23/09/2023 00:00

As principais notícias do jornal O DIA deste sábado, 23 de setembro, são:

Na manchete, INSS vai ligar para segurado antecipar a perícia médica

Em Ataque, Botafogo sofre nova derrota, desta vez para o Corinthians, por 1 a 0, fora de casa

No D, Patu Fu celebra seus 30 anos com show no Rio

Kaky Brito recebe alta da UTI

Em Rio de Janeiro, jovem que matou amiga em shopping em Niterói pega 28 anos de prisão

Pai de menina de três morta em ação da PRF vai à Alerj e se reúne com comissão de Direitos Humanos

Pai de jovem de 15 anos morto no Juramento pede justiça