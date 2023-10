Projeto de estação para transporte aquaviário nas lagoas da Barra e Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 11/10/2023 11:09 | Atualizado 11/10/2023 11:25

Rio - A Prefeitura do Rio publicou, nesta quarta-feira (11), o edital de licitação do projeto de implantação de transporte aquaviário, que faria a conexão entre Jacarepaguá e Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, através das lagoas. A expectativa é que o novo modal funcione com 29 pontos de embarque, 16 linhas e para cerca de 90 mil passageiros por dia.



De acordo com a prefeitura, o valor do investimento privado é de R$ 95,3 milhões, a longo do prazo de concessão, que será de 25 anos. A outorga mínima é de R$3,2 milhões. A ideia é que as linhas sejam implementadas gradualmente, começando pela ligação da estação Jardim Oceânico do metrô a Rio das Pedras, seguido da Linha Amarela ao canal de Marapendi.

A integração de pontos de interesse como Gardênia Azul, Muzema, Barra Shopping, Parque Olímpico, Península e condomínios residenciais e comerciais com saídas para as lagoas seriam implementadas em um segundo momento. A tarifa prevista é a mesma dos transportes públicos municipais (R$ 4,30), com integração tarifária e inclusão no sistema de bilhetagem da cidade.