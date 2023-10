Movimento de passageiros na Rodoviária deve ser intenso nesta quarta-feira, véspera de feraido - Bruno Kaiuca/Agência O Dia

Publicado 11/10/2023 11:31 | Atualizado 11/10/2023 12:16

Rio – A Rodoviária do Rio deve receber cerca de 260 mil passageiros durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Essa quarta-feira (11), véspera do dia santo, deve ser um dos dias de maior movimentação no terminal, com mais de 24 mil pessoas embarcando.



Segundo a concessionária, os destinos mais procurados são os de curta distância como regiões da Costa do Sol, Serra, Costa Verde, Vale do Café e interior do Estado do Rio, além de cidades do Sudeste (Minas Gerais e São Paulo). Ainda segundo o balanço, 1.730 ônibus extras serão colocados para atender a demanda. Ao todo 7.724 ônibus devem passar pela rodoviária até domingo.



A Rodoviária do Rio também infomrou que o movimento representa 18% a mais que a previsão estatística do último feriado, em 7 de setembro. Em relação ao período pré-pandemia, em 2019, a recuperação é de 95%.



Os passageiros que ainda não compraram o bilhete podem adquirir online, com desconto. Confira a previsão de movimento para o feriadão.

Dia Das Crianças



O dia 12 de outubro também celebra o Dia das Crianças e, nesta quarta-feira, A Rodoviária do Rio, a Neooh e a Fundação da Criança e do Adolescente (FIA-RJ) promovem um evento gratuito para os pequenos na rodoviária até às 18 horas.



Elas vão poder tirar fotos em um painel instagramável no embarque superior, participar de oficinas de arte com bolas e ganhar balas e balões como lembrança.



Equipes do programa 'SOS Crianças Desaparecidas' da FIA-RJ também distribuem 56 pulseiras de identificação e fazem uma campanha de esclarecimento junto aos pais sobre os cuidados com as crianças em locais de grande aglomeração de pessoas em feriados.

Linha Amarela

Os motoristas também devem enfrentar fluxo intenso na Linha Amarela a partir desta quarta-feira (11), por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida. A Lamsa, concessionária que administra a via, espera um aumento de 6% na movimentação, o que significa a passagem de cerca de 684 mil veículos até domingo (15).



O dia de maior circulação deve ser nesta quarta (11), quando 154 mil motoristas devem transitar pela Linha Amarela.



Para evitar transtornos a Lamsa ainda montou um esquema especial com papas-fila no pedágio e reforços no atendimento médico e mecânicoTodos os dias, a concessionária também vai exibir mensagens nos painéis sobre condições de trânsito e meteorológicas, direção responsável e manutenção mecânica preventiva.



Na sexta-feira (13) a faixa reversível da Linha Amarela será suspensa. Os serviços de manutenção estão mantidos. Até domingo (15) uma faixa de cada sentido ficará interditada das 21h às 5h entre a Cidade de Deus e a Maré. Já nos períodos da manhã e tarde, das 9h às 15h, haverá roçada para a conservação de canteiros, sem necessidade de bloqueios de faixas de domínio.

Durante todos os serviços, equipes do Centro de Controle de Tráfego da Lamsa estarão monitorando as atividades e, sempre que necessário, farão ajustes que garantam a fluidez do trânsito.

Confira a estimativa dos horários de pico na via:



Quarta-feira (11/10): tráfego intenso das 7h às 19h;



Quinta-feira (12/10): tráfego leve



Sexta-feira (13/10): tráfego intenso das 9h às 19h;



Sábado (14/10): tráfego intenso das 9h às 18h;



Domingo (15/10): tráfego intenso das 12h às 18h.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Iuri Corsini