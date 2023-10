Rádio transmissor e entorpecentes foram apreendidos por agentes do 20° BPM (Mesquita) - Reprodução / @pmerj

Publicado 11/10/2023 12:39

Rio - Quatro homens acusados de ligação com tráfico de drogas foram presos, na manhã desta quarta-feira (11), por policiais do 20° BPM (Mesquita) na comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Um rádio transmissor e entorpecentes foram apreendidos na ação.



Segundo a PM, a equipe realizava um patrulhamento pela rua Roldão Gonçalves quando decidiu abordar um grupo de pessoas com atitude suspeita. Eles tentaram fugir, no entanto, quatro homens foram capturados após buscas na região.



De acordo com a corporação, os presos, que não tiveram a identidade revelada, possuem ligação com o tráfico de drogas na comunidade. Com eles, foram apreendidos um rádio transmissor e grande quantidade de drogas.



A ocorrência foi encaminhada à 53ª DP (Mesquita).