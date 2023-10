Investigações apontam que material era embalado e enviado de MG para o RJ - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 11/10/2023 14:34 | Atualizado 11/10/2023 14:35

Rio – Um dia após a prisão de três suspeitos e apreensão de 47 fuzis em uma mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste, a Polícia Federal (PF) realizou novas ações no Paraná e em Minas Gerais, em endereços ligados aos detidos, como parte da operação War Dogs. Os agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens dos presos em residenciais e empresas.



Segundo a PF, o alvo desse trabalho é um dos maiores fabricantes de armas do país.



Em um dos locais periciados nesta quarta (11), onde aparentemente funcionava uma fábrica de móveis, os policiais encontraram materiais, maquinários e caderno de anotações com manual de instruções. O material indicava que o grupo criminoso realiza a fabricação e montagem de fuzis no estado de Minas Gerais.



As investigações apontam que o armamento fabricado ali é posteriormente enviado ao Rio de Janeiro, onde é comercializado e distribuído para as facções criminosas que atuam nas comunidades do estado.



Para o cumprir os mandados em endereços de Belo Horizonte e Região Metropolitana, a Polícia Federal contou com o apoio dos agentes lotados na Superintendência Regional em Minas Gerais e no Paraná.



Os policiais cumpriram mandados na casa de um dos presos desta terça-feira (11). No local, onde, segundo a PF morava o principal alvo da operação, foram apreendidas peças de fuzis, carregadores, munições e um carro da marca italiana Lamborghini, avaliado em mais de R$ 1 milhão.

O Nome da operação War Dogs, faz alusão ao filme americano de 2016, Cães de Guerra, que retrata o tráfico internacional de armas de fogo.