Prisão foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) - Arquivo / Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 11/10/2023 15:33 | Atualizado 11/10/2023 15:52

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (11), por armazenar uma grande quantidade de material contendo pornografia infantil no bairro de Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. A ação faz parte da Operação Bad Vibes , coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizada em diversos estados.

Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) identificaram o suspeito após uma troca de informações com a agência Homeland Security Investigations (HSI), da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, em conjunto com o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do MJSP.

Segundo a Polícia Civil, uma equipe da DCAV constatou a participação de grupos de compartilhamento de pornografia infantil em aplicativos de mensagens e em redes sociais, além de identificarem seis consumidores do material.

Os agentes seguiram ao local indicado, no bairro Brás de Pina, e prenderam um dos suspeitos. Durante a operação, os agentes também cumpriram seis mandados de busca e apreensão em outros endereços e apreenderam laptops, telefones celulares e documentos, que serão utilizados para o desdobramento das investigações.

"Esta ação, realizada às vésperas da data em que se comemora o Dia das Crianças, demonstra a preocupação que a Polícia Civil tem com a proteção das crianças e adolescentes e o ininterrupto combate travado contra qualquer abuso e exploração sexual", destacou a delegada Raissa Celles, titular da DCAV.