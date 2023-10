Policiais atuam na comunidades do Mandela, em Benfica - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/10/2023 07:48 | Atualizado 27/10/2023 11:45

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta sexta-feira (27), operações em comunidades de São Cristóvão e Benfica, na Zona Norte do Rio. A corporação informou que as ações têm o objetivo de coibir a movimentação de criminosos que atuam na região.

Segundo a PM, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam em Manguinhos, Arará/Mandela, Barreira do Vasco e Tuiuti. "A operação foi deflagrada às 5h da manhã com apoio da CPP com as UPPs da região. Um elemento foi detido e vasculhando o local, farta quantidade de material entorpecente foi encontrada. As comunidades estão com efetivo policial no interior ainda em vasculhamento. A princípio, não houve confronto e feridos, sem efeito colateral", detalhou o comandante da UPP Manguinhos.