Tradicional exibição da Esquadrilha da Fumaça é uma das atrações do evento - Divulgação / Museu Aeroespacial

Publicado 27/10/2023 09:08 | Atualizado 27/10/2023 10:53

Rio – O Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos, Centro da Cidade vai celebrar o “Mês da Asa”, que marca as comemorações do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, no sábado (28) e no domingo (29). O evento gratuito contará com apresentação da esquadrilha da fumaça, exposição de aeronaves históricas, demonstrações aéreas, oficinas educativas, balonismo e outras atividades.



Dentre as atrações do MUSAL Airshow estão a Equipe “Falcões” da Força Aérea Brasileira; aeronaves civis acrobáticas como, o RV-8 do Comandante Ferrari; a Esquadrilha CEU, o avião T-6 da Hangar 33 e outro North American T-6 do Cmte Yuri Albrecht, os Super Decathlon da Esquadrilha ACRO.