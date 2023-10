Caminhada de 2,4km vai percorrer parte da cidade de Niterói - Alex Ramos /Prefeitura de Niterói

Caminhada de 2,4km vai percorrer parte da cidade de NiteróiAlex Ramos /Prefeitura de Niterói

Publicado 27/10/2023 10:46

Rio – A cidade de Niterói, na Região Metropolitana, receberá a 1ª Caminhada de Combate ao AVC, neste domingo (29), dia mundial de conscientização sobre a doença. Gratuito, o evento, promovido pelo Hospital de Icaraí, vai percorrer um trajeto de 2,4 km, do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na Praia de Boa Viagem, à Igreja de São Judas Tadeu.

Segundo os organizadores, a ação tem como meta conscientizar a população para a importância da prevenção e para os cuidados com o Acidente Vascular Cerebral, que é a primeira causa de incapacidade e de morte no Brasil.

"O intuito da ação é chamar a atenção do tema AVC para a comunidade, de forma a instruir as pessoas sobre como reconhecer a doença e se preparar para o atendimento ágil, pois, nesses casos, o tempo é essencial e os minutos importam. O AVC tem cura. Inclusive, com um diagnóstico rápido, é possível evitar sequelas", explica o médico Guilherme Torezani, um dos responsáveis pelo evento.

Durante o percurso, os participantes ainda poderão aferir a pressão e a glicose, além de receber orientação multidisciplinar de médicos. Haverá, ainda, um aquecimento, promovido pelo Sesc e um circuito de yoga na areia