Rio - Um dos chefes do tráfico que atua na Bahia e em outros estados do país foi preso, nesta sexta-feira (27), durante operação realizada pela Polícia Civil da Bahia. João Ricardo Cardoso Mota, conhecido como Rick ou R7, foi localizado na Muzema, Zona Oeste do Rio.



Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça baiana. A ação, liderada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da polícia baiana, visa combater o tráfico de drogas e homicídios praticados pelo grupo em vários estados.

Segundo as investigações, Rick é sócio de Geonário Fernandes Pereira Moreno, o Genaro, criminoso da segunda maior facção do RJ, que atua na Favela da Guacha, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Em São Paulo, Kaic Cardoso Oliveira, conhecido como Kaká ou Paulista, apontado como o número 2 da organização criminosa também foi preso. “O chefe do grupo foi alcançado no Rio de Janeiro e o '02' foi preso na cidade de Santana da Parnaíba, em São Paulo”, afirmou o diretor do Denarc, delegado José Alves Bezerra.

Segundo a polícia, a quadrilha foi investigada por um ano e após coletas de provas, como quebras de sigilo bancário e telefônico, pediu a prisão dos alvos. Foram decretados 42 mandados de busca e apreensão e 29 mandados de prisão temporária na Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Maranhão.

Os criminosos foram encaminhados para unidades da Polícia Civil em SP e RJ e posteriormente serão levados para a Bahia. A operação segue em andamento para localizar outros integrantes da organização.

Criminosos de 12 estados no Rio

Na última semana, o governador, Cláudio Castro, afirmou, durante entrevista coletiva, que investigações da polícia indicam que criminosos de 12 estados estão hoje no Rio.



"Está muito claro que isso não é mais um problema do Rio de Janeiro, esse é um problema do Brasil. Não são mais organizações criminosas pontuais que estão aqui ou ali. Não. Hoje, são verdadeiras máfias que estão alastradas pelo Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte. A gente está vendo isso se alastrar a cada dia. Investigações da própria Polícia Federal, e nossas, da Polícia Civil, mostram que, pelo menos, criminosos de 12 estados diferentes hoje estão no Rio de Janeiro", disse Castro na ocasião.