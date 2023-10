Bombeiros buscam idosa que desapareceu durante as chuvas - Pedro Ivo/Agência O DIA

Bombeiros buscam idosa que desapareceu durante as chuvas

Publicado 27/10/2023 10:50 | Atualizado 27/10/2023 14:14

Rio - A idosa Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, e a Prefeitura de Caxias estavam negociando uma indenização por conta do muro que estava inclinado na residência da mulher, na Avenida Doutor Manoel Teles, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Maria do Carmo desapareceu após parte do muro desabar durante as chuvas que atingiram diversas regiões do Rio de Janeiro na manhã de quinta-feira (26). A idosa estava próxima a construção, que acabou cedendo, a fazendo cair no Canal Caboclo, que estava cheio e com correnteza.

Valéria Dias, sobrinha de Maria do Carmo, alegou que soube do ocorrido através de uma vizinha, já que a idosa vivia sozinha na residência.“Eu soube através da de uma amiga que mora aqui, uma vizinha que a gente mantinha contato. Como ela (Maria do Carmo) era sozinha e não sabe mexer muito nesse negócio de celular e aí eu mantia contato com a vizinha. Foi horrível, porque a gente não espera, essas filmagens logo caem na televisão, você já vê logo de cara. No primeiro instante eu não quis ver. E quando eu vi, foi horrível. Ver a pessoa indo assim”, desabafou.A familiar ainda contou que a idosa reclamava constantemente das condições da residência, que foi se deteriorando no decorrer das obras realizadas no canal, que fica nos fundos da casa.“Desde que começou essa obra que ela reclama que precisava de uma assistência. Falava que o engenheiro da obra iria falar com ela, iria dar uma ajuda. Aqui era cheio de casa, mas a dela não entrou na indenização. Porém, com o decorrer da obra, foi ficando danificada”, expôs.Segundo a sobrinha, Maria do Carmo já havia alugado uma casa para sair do local e se mudar, mas não deu tempo da mudança ser realizada.De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Caxias, a pasta fez contato com a proprietária do imóvel em três ocasiões em busca de um entendimento.Durante os encontros, a Secretaria de Urbanismo informou que o muro de fundos da residência seria desapropriado para a realização da obra de macrodrenagem. Ainda segundo a pasta, a idosa teria, então, proposto que todo o imóvel fosse desapropriado, o que não seria possível por conta do projeto em execução. Com isso, a negociação entre as partes segue em andamento.André Xavier, superintendente de Defesa Civil de Caxias, esteve no local do acidente na manhã desta sexta e falou sobre as interdições residenciais no local por conta das obras.“Todas essas casas ao longo do Canal Caboclo foram demolidas e foram interditadas pela Defesa Civil para a obra de canalização do canal. A segunda fase, que pertence ao estado, todas as casas estiveram na beira do rio e estiver na área de risco, vão ser interditadas e as famílias vão ser assistidas juntamente com o Ministério Público e com a Defensoria Pública”, explicou.Valéria também contou que a família não foi comunicada sobre a interdição da casa e que não foram procurados pelas autoridades responsáveis pela obra.O Corpo de Bombeiros segue com as buscas, na manhã desta sexta-feira (27), por Maria do Carmo no Canal do Caboclo. De acordo com a corporação, os agentes do quartel de Caxias (14º GBM) procuram dentro do córrego, na Avenida Doutor Manoel Teles, na comunidade de Vila Ideal, desde às 9h40 de quinta, com auxílio de botes e drones para tentar localizar a idosa. As buscas não tem previsão de término e acontecem dia e noite.Uma câmera de segurança registrou o momento em que a idosa se apoia em um muro que cedeu, por volta das 8h. Vejaovídeo: