Droga foi encontrada em latas de tinta acrílica no Porto de Itaguaí - Divulgação

Droga foi encontrada em latas de tinta acrílica no Porto de ItaguaíDivulgação

Publicado 27/10/2023 14:24 | Atualizado 27/10/2023 19:19

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira (27), cocaína no complexo portuário de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. A droga estava escondida em uma carga de 1.840 latas de tinta acrílica, distribuída em dois contêineres e tinha como destino final a Austrália. Foram recolhidas 336 latas de tinta com 220 kg de cocaína. O valor total da apreensão é de R$ 220 milhões.



Durante fiscalização dos agentes, a equipe de cães farejadores da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal sinalizou para a presença de droga.



Após a confirmação da contaminação, a Polícia Federal foi acionada para perícia e registro do caso.



Seleção de cargas

Para a seleção de cargas, a Receita Federal usa critérios objetivos de gerenciamento e análise de risco, além de inspecionar por imagens de scanner e o auxílio da equipe de cães. Esse trabalho tem como objetivo garantir a agilidade das operações do comércio exterior e, ao mesmo tempo, coibir práticas ilícitas.