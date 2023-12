Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Divulgação

Rio - Um idoso foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (5), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, às 19h38, mas o homem já foi encontrado sem vida. João Cardoso Antunes, de 65 anos, seria um ex-candidato a vereador do município.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Pedro Antônio Pereira, no bairro Aero Clube. Equipes do 20º BPM (Mesquita) isolaram a área e a perícia foi acionada. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".