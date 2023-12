Gilmar estava foragido há um ano - Divulgação

Publicado 06/12/2023 08:32

Rio - A Polícia Civil prendeu um traficante identificado como líder de uma quadrilha especializada em enviar drogas do Rio para Europa, por meio de "mulas". Gilmar José Casas Junior, conhecido como "Russo" ou "Galego" estava foragido há um ano e foi preso nesta terça-feira (5) em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, enquanto saía para ir a uma grande academia do bairro.



De acordo com as investigações da 74ª DP (Alcântara - São Gonçalo), Gilmar faz parte de uma quadrilha especializada em alistar pessoas para transportarem drogas, principalmente cocaína e haxixe, para Espanha. As conhecidas "mulas" tinham como destino da viagem a cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, e de lá seguiam com as drogas para Barcelona.

A investigação teve início em 23 de abril de 2022, quando policiais federais do Aeroporto Internacional do Rio prenderam um casal com 5,2 quilos de cocaína escondidos no forro de uma bagagem despachada para a cidade de Funchal, em Portugal.



Contra Gilmar havia um Mandado de Prisão Preventiva, expedido pela 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro pelo crime de tráfico internacional de drogas.



O líder da quadrilha, que é de Santa Catarina e na época mantinha toda a operação concentrada na Comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio, após a expedição dos mandados de prisão, buscou a Barra da Tijuca para residir, onde levava uma vida de ostentação e luxo na cidade.