Bombeiros controlaram fogo no apartamento de idosos em Inhaúma, nesta quarta-feira(06).Foto: Renan Areias/Agência O Dia - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 06/12/2023 09:51

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento duplex em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira (6). Um homem e uma mulher, foram atendidos no local, mas sem ferimentos graves. Os três cachorros do casal conseguiram escapar ilesos.



O Corpo de Bombeiros informou que o Quartel de Ramos foi acionado às 5h04 para a Estrada Adhemar Bebiano para controlar as chamas. Ainda segundo a corporação, as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, foram liberadas.

Vizinho do casal, João Teixeira contou ao DIA que foi acordado pelos gritos de socorro por volta das 4h30. “O ventilador começou a pegar fogo no andar de cima e o proprietário tentou apagar as chamas, mas não conseguiu e começou a gritar. Todo mundo chegou para ajudar, só que tomou grandes proporções. Eu tentei entrar nos quartos mas a fumaça não permitia”, disse.

Segundo o morador, um incêndio já teria ocorrido no local antes. "Há uns 10 anos uma máquina de lavar pegou fogo lá. Mas foi mais fácil porque foi de dia no primeiro andar do duplex e conseguiram arrombar a porta. Foi controlado com o extintor do prédio e não expandiu para outros itens", explicou.

Após mais de três horas de trabalho, o fogo foi controlado pelos bombeiros. Ainda não se sabe a causa do incêndio. O casal de servidores públicos, apesar de passar bem, será levado por familiares para um hospital da região devido ao contato com a fumaça.

Luiz Felipe Urbano, síndico do edifício, informou que uma vaquinha deve ser feita para auxiliar os idosos. "Nós aqui do prédio já estamos vendo isso [vaquinha]. O filho disse que o imóvel tem seguro, mas acreditamos que não deve cobrir todos os gastos que eles terão, ainda mais perto do Natal".

*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Iuri Corsini