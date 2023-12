Centro cultural em Vigário Geral receberá evento para crianças - AfroReggae / Divulgação

Publicado 06/12/2023 13:10

Rio - O grupo cultural AfroReggae lançou a campanha "Natal AfroReggae", uma iniciativa para promover doações de brinquedos a moradores de Vigário Geral, Zona Norte do Rio, até o dia 15 de dezembro. Cerca de 500 crianças devem ser presenteadas.

Em 16 de dezembro, um sábado, das 10h às 14h, o evento da campanha acontecerá na Praça do Tropicalismo, em frente ao Centro Cultural AfroReggae, em Vigário Geral. Ele contará com atrações como torneio de futebol, teatro, músicas, apresentações de ballet e distribuição de guloseimas.

"A gente quer fazer da atividade um evento forte, de representatividade para as crianças, de identidade, que haja essa referência. Tem uma frase de uma música dos Racionais MC's: ‘porque até no lixão nasce flor’. Essas crianças são nossas flores, e a gente está regando esse jardim, que não para de nascer flor. É uma potência. Trazer afeto para eles é muito importante", afirma Paulo Roberto Costa, produtor executivo da AfroReggae.



A festa também contará com atrações como a “Hora do Blec”, atividade criada pelo casal de atores Yasmin Garcez e David Junior que busca construir narrativas sobre heroísmo infantil. Ela é liderada por Blec, um garoto de nove anos com um pente garfo, simbolizando a representatividade do cabelo afro. Já o estúdio de música CrespoMusic produzirá um jingle de Natal exclusivo para a campanha.

Confira os locais para doação



Agência Segunda Chance:

Rua da Lapa, 180 (salas 509 e 510) - Centro.



Arena AfroGames:

Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema.



Centro Cultural Waly Salomão:

Rua Santo Antônio, 11 - Vigário Geral.

Horário: 9h às 17h



Também é possível contribuir financeiramente pela chave Pix: natal@afroreggae.org.