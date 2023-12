Casa de Candomblé na Ilha do Governador é alvo de incêndio - Reprodução/ TV Globo

Publicado 06/12/2023 12:37

Rio - Um terreiro na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, foi atingido por um incêndio na noite do último domingo (3). O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio, e diligências estão em andamento para elucidar todos os fatos. O pai de santo Allan Bruno acredita que a casa, que fica no bairro Jardim Carioca, tenha sofrido um crime de intolerância religiosa.

Os bombeiros do quartel da Ilha do Governador foram acionados para o local às 23h20 de domingo. O incêndio foi controlado sem vítimas. No entanto, o templo religioso ficou completamente destruído, conforme contou o pai de santo em entrevista ao programa Bom Dia Rio, da TV Globo.



"Pra mim foi uma ação criminosa. Não tinha geladeira ligada, nada ligado. Está tudo queimado. Vamos ter que começar do zero. Já havíamos tido ataques com pedras, cacos de vidro, pilhas. A gente não consegue mais fazer nossas caridades. Hoje era para a gente estar dando café da manhã com moradores de rua. Eles não vão conseguir nos calar", afirmou o pai de santo em entrevista à TV Globo.



Allan Bruno contou que já havia sofrido ataques no local. Ele reativou o terreiro há dois anos, que foi herdado de sua bisavó. "Eu herdei a casa da minha bisavó. Daqui pra frente é estrutura de formiguinha. Ninguém vai nos oprimir. Enquanto nós, candoblecistas, tivermos voz, estamos aqui para levantar nossa bandeira. Parem de nos perseguir. Somos religião de matriz africana. Aqueles que são intolorantes não entendem nossa religião", declarou ao programa de TV.