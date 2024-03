Carlos Chagas era pastor da Assembleia de Deus Céus Abertos - Reprodução

Publicado 24/03/2024 12:56 | Atualizado 24/03/2024 13:20

Rio - Amigos e familiares se despediram do caminhoneiro Carlos Roberto de Mota Chagas, neste domingo (24) às 11h30 no Cemitério de Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. Chagas, de 55 anos, faleceu após o veículo que dirigia capotar na Rodovia Washington Luís, próximo a Santa Cruz da Serra, na última sexta-feira (22).

Além de sua profissão como caminhoneiro, Carlos também era pastor evangélico na igreja Assembleia de Deus Céus Abertos, no bairro de Tinguá, em Nova Iguaçu.

Vítimas das chuvas

Além de Carlos Roberto de Mota Chagas, mais sete pessoas foram vítimas fatais das chuvas que atingiram a Região Serrana do Rio.

Entre elas, estão as quatro vítimas de um desabamento em Petrópolis, na mesma região, durante o temporal ocorrido por volta das 17h30 da última sexta-feira (22). Os mortos são o casal Beatriz da Silva Lima, de 25 anos e Douglas José de Souza da Silva, de 24 anos, o filho do casal, Lukas Willian da Silva Lima Justino, de 9 anos, e Maria Lucia Casemiro Lima, de 66 anos, mãe de Beatriz.

Em Teresópolis, que também fica na Região Serrana, um deslizamento de terra, na comunidade da Coreia, matou Kayke dos Santos da Silva, de 8 anos. No fim da tarde deste sábado (23), bombeiros encontraram o corpo de Miguel Lopes Ricardo Ramos, de 14 anos, no mesmo local.

A outra morte foi a de um ambulante atingido por um raio no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A vítima foi identificada como Kelwen Ramos, de 19 anos.