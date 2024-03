O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Publicado 24/03/2024 15:57

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do policial militar Alexandre Magalhães Valeri de Kibaltchich, de 54 anos, baleado em uma tentativa de roubo neste sábado (23), na Rua Estevão Silva, no Cachambi, Zona Norte do Rio. Alexandre estava de folga quando foi abordado, reagiu e trocou tiros com os suspeitos — um deles foi baleado e morreu no local. O PM foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes do 3° BPM (Méier) foram acionadas e isolaram a área para perícia. A DHC apreendeu uma arma usada no crime e faz buscas por imagens que possam levar ao outro suspeito de participar do assassinato.

Alexandre era subtenente e estava na corporação há 26 anos. O policial deixa esposa e três filhos e ainda não há informações sobre o sepultamento.