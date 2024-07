Os policiais encaminharam o preso para a 39ª DP - (Divulgação)

Publicado 22/07/2024 17:16 | Atualizado 22/07/2024 17:47

Policiais do 41º BPM (Irajá) prenderam nesta segunda-feira (22), no condomínio Village Pavuna, Adriano dos Santos, conhecido como 'Canelão' ou 'Corola'. A captura aconteceu em meio a uma operação realizada no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a PM, a ação tinha o objetivo de evitar disputas por território entre quadrilhas de criminosos, além da retirada de barricadas de vias da comunidade.

Após efetuar a prisão do suspeito na Rua Iguaba Grande a partir de ações de inteligência, as guarnições o encaminharam para a 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registrada.