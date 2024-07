Os agentes apreenderam 15 carretéis de linha chilena na loja do suspeito - (Divulgação/Disque Denúncia)

Publicado 22/07/2024 19:02 | Atualizado 22/07/2024 19:15

Um homem foi preso por comercializar linha chilena em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por policiais militares da 1ª UPAm (Unidade de Policiamento Ambiental), do Parque Estadual da Pedra Branca, no domingo (21).

A partir de uma denúncia encaminhada ao Linha Verde (2253 1177), programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, os agentes se dirigiram a uma loja situada na Rua Guatemalense, no bairro Jardim Meriti. Após autorização do proprietário, promoveram uma varredura no imóvel e identificaram 15 carretéis de linha chilena, que é considerada quatro vezes mais cortante do que o cerol.

O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti), onde o material ficou apreendido, e o suspeito, detido.

O Disque Denúncia informou que já registrou 251 denúncias sobre utilização, fabricação e confecção de cerol e linha chilena somente em 2024.