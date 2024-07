Carro usado pela concessionária capotou após a colisão - Reprodução

Publicado 22/07/2024 17:20 | Atualizado 22/07/2024 17:56

Rio - Um acidente envolvendo um carro da Light e outro veículo deixou duas pessoas feridas, no início da tarde desta segunda-feira (22), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A colisão, que acabou com um dos carros capotados, aconteceu na Rua Jaime Perdigão, no bairro Moneró.

O Corpo de Bombeiros socorreu Diovane Ferreira Amorim, de 38 anos, e Eduardo Ferreira Meireles, de 21. Os dois tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha.

Um dos veículos envolvidos estava a serviço da concessionária Light, que tenta regularizar o fornecimento de energia na região.